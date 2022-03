Schlager-Star Oliver Frank gestorben

Schlagersänger Oliver Frank erlag an den Folgen eines Herzinfarkts.

Schlagersänger Oliver Frank ging bereits am 25. Februar im Alter von nur 58 Jahren aus dem Leben. Jetzt ist auch die Todesursache geklärt: Wie "Bild" berichtet, starb Frank an den Folgen eines Herzinfarktes. Der deutsche Schlagersänger erlangte vor allem mit dem Hit "Italienische Sehnsucht" Berühmtheit. 1996 trat er erstmals mit dem Song in der legendären ZDF-Hitparade auf. Seither darf das Lied auf keiner Schlagerparty fehlen. Nach seinem großen Hit, stieg er auch mit "Nichts als die Wahrheit" in die Deutschen Single-Charts ein. Im Jahr 2020 feierte Oliver Frank noch sein 35-jähriges Bühnenjubiläum. Insgesamt veröffentlichte er 23 Schlager-Alben.

Oliver Franks Management teilte ein paar Tage nach seinem Tod via Facebook mit, dass der Sänger "nach kurzer und schwerer Krankheit" gestorben ist.

Der Schlager-Star hatte bereits Anfang Februar in den sozialen Medien von mehrtägigen medizinischen Tests in der Universitätsmedizin Göttingen geschrieben. "Herz-Echokardiographie, Bronchoskopie und zu guter Letzt noch Kernspintomographie", schrieb Oliver Frank am 1. Februar. Unbekannt ist, ob es da schon Anzeichen für eine Herzschwäche gegeben hat.