Schlager-Star sagt seine Hochzeit in Vegas ab

Am 18. Dezember hätte Schlager-Legende Nino de Angelo in Las Vegas seine Freundin Simone heiraten sollen. Doch daraus wird jetzt nichts.

Für Nino de Angelo ist der 18. Dezember 2023 ein besonderer Tag. Zum einen wird er dann 60 Jahre alt und zum anderen sollte an diesem Tag die Hochzeit mit seiner Simone (47) stattfinden. Alles war bereits geplant - inklusive der Hochzeitsnacht in jener Hotel-Suite, in der einst Elvis Presley residierte. Doch jetzt sagte der Sänger kurzerhand alles ab.

De Angelo hat panische Flugangst

Der Grund dafür ist seine große Flugangst - und das in Verbindung mit der aktuellen Weltlage. "Bei der derzeitigen angespannten Weltlage möchte ich es wirklich vermeiden, in ein Flugzeug zu steigen. Ich habe keine Lust, an meinem 60. Geburtstag vom Himmel geholt zu werden. Da feiere ich lieber mit meiner Simone in Italien und verschiebe die Hochzeit auf nächstes Jahr", erklärt de Angelo der Bild-Zeitung.

Nino de Angelo und seine Simone © Instagram ×

Die Enttäuschung bei seiner Simone soll sich in Grenzen halten, wie der Sänger weiter erzählt. "Nein. Sie weiß ja, dass die Hochzeit nur aufgeschoben ist. Meine fünfte Ehe soll diesmal wirklich meine letzte sein. Außerdem mache ich ihr und mir an meinem Geburtstag schon mal das Hochzeitsgeschenk: Statt Ringen schenke ich uns zwei identische Uhren.“ Dafür ließ der Star zwei Rolex-Luxusuhren extra gravieren. "Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Love Simone. 18.12.2023", lautet die Inschrift.

2024 will Nino de Angelo die Hochzeit dann nachholen. "Auf den Standesämtern kennt man mich ja. Die begrüßen mich immer mit den Worten: ,Sie schon wieder, Herr de Angelo‘ …“, scherzt er in Anspielung darauf, dass es seine bereits fünfte Ehe sein wird.