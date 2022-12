Schuhbecks Abschieds-Party vor dem Knast

Zu Silvester lässt sich der gefallene Küchenchef noch einmal so richtig feiern.

Endspurt. Es wird das letzte Fest, das Alfons Schuhbeck in seiner Süd­tiroler Stuben in München in der Silvesternacht feiert. Zum Abschied bietet er einen Gästen ein Gala-Menü um 195 Euro. Thunfisch-Tatar mit Kaviar, Hummerkrabben-Ravioli, Bayerischer Flusszander, Filet Mignon und ein Manjari-Nougat-Schoko-Dessert werden serviert.

Danach muss sich der Promi-Koch wohl eher an einen anderen Speiseplan gewöhnen. Nämlich an jenen im Gefängnis, wo Schuhbeck – falls seine Berufung abgelehnt wird – für die nächsten drei Jahre und zwei Monate residieren wird. Der 73-Jährige wurde wegen Steuerhinterziehung Ende Oktober verurteilt.

Sein Restaurant verliert er in jedem Fall. Schuhbecks Pachtvertrag läuft Ende 2022 aus und wird nicht verlängert.