Am Mittwoch verkündete Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht die Trennung von seiner hochschwangeren Freundin Yeliz Koc. Nun will die Verlassene auspacken.

Als Jimi Blue Ochsenknecht (29) auf Instagram verkündete, sich von Yeliz Koc (27) getrennt zu haben, hagelte es heftige Kritik - denn die Ex-Bachelor-Teilnehmerin ist im 9. Monat schwanger. Zu den Gründen ließ Jimi Blue nur wissen: "Wir hatten eine wunderschöne, aber zunehmend sehr schwierige Zeit und haben immer wieder alles gegeben, um diese zu meistern. Leider hat es am Ende nicht gereicht." Deshalb habe er sich entschieden, sich von Yeliz zu trennen.

Was genau zur Krise führte, erfahren die Fans nicht. Noch nicht - denn nun will Ochsenknechts Ex auspacken. „Ihr wisst ja, ich halte nie meinen Mund“, schreibt sie in ihrer Instagram-Story. Wann genau sie auspacken will, lässt sie offen. „Aktuell habe ich genug Stress und Sorge um meine Kleine und ich finde es unverantwortlich, genau in dieser Situation noch mehr Salz in die Wunde zu werfen ohne Respekt vor der Gesundheit der eigenen Tochter.“ Schlammschlacht vorprogrammiert!

© oe24 ×

Lesen Sie auch Jimi Blue Ochsenknecht trennt sich von seiner hochschwangeren Freundin Auf Instagram gibt Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht die Trennung von seiner hochschwangeren Freundin Yeliz Koc bekannt.

Einen kleinen Einblick in Yeliz Gemütszustand geben so manche Sprüche, die sie dazu in ihrer Instagram-Story postete. „Nur wer in schlechten Zeiten bei dir bleibt, hat die guten mit dir verdient“, ist da zu lesen. Oder auch: „Rauchen kann tödlich sein. Auf Zigarettenschachteln sind Bilder zur Abschreckung. Warum nicht auch auf manchen Menschen? Ein Warnhinweis oder so. Mobbing kann auch tödlich sein. Einsamkeit auch. Genauso wie Liebe.“

Seitenhieb von Ochsenknecht-Mama?

Auch Jimi Blues Mutter Natasha Ochsenknecht bekommt in Yeliz Story ihr Fett ab. So soll diese an dem Tag, an dem ihr Sohn die Trennung bekannt gab, auf Instagram den Spruch geteilt haben: „Beginne jeden Tag mit einem guten Gedanken“. Für Yeliz ein Frontalangriff: „War ja klar. Einmischen wie immer.“ Am Donnerstagvormittag konterte Mama Ochsenknecht dann den Spruch: „Respekt ist kein Privileg, sondern die einfachste Form mit Menschen umzugehen.“