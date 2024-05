Schwere Vorwürfe: Cathy Hummels blockiert ihren Ex-Mann Mats

Vor knapp einem Jahr ließen sich Mats und Cathy Hummels scheiden. Jetzt startet der wahre Rosenkrieg

Es ist zwar schon eine Weile her, dass sich Cathy (36) und Mats Hummels (35) scheiden ließen, doch jetzt soll der Rosenkrieg erst so richtig losgehen. Wie die "Bunte" berichtet habe der Fußballer seiner Ex-Frau zu wenig Unterstützung bei der Erziehung ihres gemeinsamen Sohnes Ludwig (6) gegeben. Die Kommunikation sei mittlerweile so miserabel, dass Cathy ihren Ex-Mann auf ihrem Handy blockiert habe.

Will Mats Schulgeld nicht zahlen?