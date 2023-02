"Sexistischer, alter weißer Mann": Frontal-Attacke auf Bohlen

Nach dem Sexismus-Eklat um Dieter Bohlen eskaliert nun der Streit in der DSDS-Jury.

Seit Tagen sorgt ein sexistischer Spruch von DSDS-Juror Dieter Bohlen für heftige Diskussionen. Es ging um die Kandidatin Jill Lange (22), die man bereits aus ihrer Teilnahme von "Ex on the Beach" kennt. Während sich das Reality-Sternchen bei der Jury vorstellt, kam die abschätzige Frage von Bohlen: "Hast du auch irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?"

Bohlen brachte mit seinem sexistischen Spruch auch DSDS-Jurorin Katja Krasavice gegen sich auf. Die Musikerin veröffentlichte zuerst auf TikTok einen Diss-Rap. "Du trägst dein Slutshaming wieder mal vor, wie gewohnt, ich trage am liebsten gar nichts außer meiner Vorbildfunktion", so die Musikerin. Durchgenudelt ohne Abitur verdammt, aber läuft ganz gut der Plan. Heute hat mein Arsch mehr Relevanz als jeder deiner deutschen Superstars."

Video zum Thema: Diss-Rap: Katja Krasavice teilt gegen Bohlen aus

"Sexistischer Typ"

Auf Instagram legte Krasavice nun nach: „Dieter Bohlen, du alter weißer sexistischer Typ“, schreibt die Musikerin. „Du hattest nicht nur keinen Respekt vor vielen Kandidaten, sondern genauso keinen Respekt vor mir in der Jury. Du hast Leute angegriffen, die genau so sind wie ich.“

© Instagram ×

„Ihr könnt meine Worte rausschneiden, aber ihr könnt mir niemals meinen Mund verbieten“, so Krasavice weiter. Für 14 Uhr kündigt die DSDS-Jurorin eine weitere Botschaft für Dieter Bohlen an.