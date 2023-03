Sind sie DAS neue Traumpaar im Sport?

Ob die beiden wohl DAS neue Traumpaar in der Sportwelt werden? Noch ungewiss. Neuste Fotos zeigen aber den Sky-Moderator Riccardo Basile (31) und die Schweizer Nationalspielerin Alisha Lehmann (24). Die beiden wirken äußerst vertraut miteinander.

Heiße Flirts im Sport. Wie die "Bild" kürzlich veröffentlicht hatte, soll es zwischen dem Sky-Moderator Riccardo Basile (31) und der Schweizer Nationalspielerin Alisha Lehmann (24) funken. Zum ersten Mal geknistert soll es demnach bei einem gemeinsamen Videodreh haben.

Alisha Lehmann veröffentlichte die Fotos davon anschließend im Internet. Besonders süß: Die beiden scheinen tatsächlich auf Wolke 7 zu sein.

Auffällig, denn erst am Mittwochabend hatte der frühere „Let's Dance“-Teilnehmer in der Sky-Sendung „Champions Corner“ angedeutet, er wäre momentan besonders glücklich in der Liebe.