Die Rapperin "Schwester Ewa", mit bürgerlichem Namen Ewa Malanda ist nach knapp einem Jahr Gefängnis wieder frei und das obwohl sie zu zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt wurde.

Die 36-Jährige trat im Frühjahr 2020 ihre Haftstrafe in der JVA Willich 2 an. Anfangs ohne ihre Tochter, die sie zu vor auf die Welt gebracht hatte. Ein halbes Jahr später, durfte „Schwester Ewa“ in den Mutter-Kind-Knast umziehen.

„Wir sind Freiiiii Freiiiiiiii“, schreibt Schwesta Ewa zu einem aktuellen Foto mit fetten goldenen Ballons im Hintergrund, die das Wort „Free“ bilden. Auf dem Am trägt sie ihre kleine Tochter Aaliyah.

Die Ex-Prostituierte wurde vom Frankfurter-Landgericht zu zwei Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Die Anklagepunkte beinhalteten unter anderem Steuerhinterziehung sowie 35-fache Körperverletzung.