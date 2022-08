So emotional gedenken Joko und Klaas Lisa-Maria Kellermayr

In einem Video nehmen die beiden deutschen Comedians Abschied von "ihrer langjährigen Wegbegleiterin".

Die "heutige Ausgabe von "Wer stiehlt mir die Show" ist unserer langjährigen Wegbegleiterin Dr. Lisa-Maria Kellermayr gewidmet", heißt es in dem emotionalen Video, das komplett in schwarz gehalten ist. Und weiter: "Lisa war oft Gast in unseren Sendungen, kannte jede unserer Shows und nahm sich Urlaub, um unsere Produktion besuchen zu können. Urlaub von ihrem Beruf als Ärztin".

Weiters gehen die Fernsehkomiker auf die tragische Geschichte der oberösterreichischen Ärztin ein und schließen mit den Worten: "Wir trauern um Dr. Lisa-Maria Kellermayr. Danke für deine Treue. Danke für deinen Applaus. Danke für dein Engagement. Joko, Klaas, das gesamte Team von FloridaTV und ProSieben. #RIP Lisa."

Auch in den Kommentaren gibt es große Anteilnahme und Mitgefühl: "Gänsehaut", schreibt ein User. "Hut ab für diese ganz starke und wichtige Aktion!", kommentiert ein anderer.

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at