So schön flitterte Sylvie

Nach ihrer Traumhochzeit turtelt das frischgebackene Ehepaar in Italien.

Entspannt. Es ist eine Traumkulisse, vor der TV-Beauty Sylvie Meis und ihr Ehemann Niclas Castello ihre Flitterwochen verbringen. Nach dem Jawort in Florenz gönnen sich die beiden eine Auszeit auf Capri. Neben langen Spaziergängen verbringt das Paar die meiste Zeit am Strand und liefert den Paparazzi eine wahre Liebes-Show. „Wir bummeln, liegen faul in der Sonne – und müssen leider ab und an auch noch etwas arbeiten. Abends gönnen wir uns immer ein schönes Glas Champagner und gutes italienisches Essen. Unser Leben ist gerade eine Ansichtskarte!“, so Sylvie. Kinder sind allerdings keine mehr geplant, erzählte Meis der deutschen Bild.