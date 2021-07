So sieht Lena Meyer-Landrut nicht mehr aus

Die brustlange Wallemähne ist passé.

Lena Meyer-Landrut präsentierte auf Instagram ihren lässigen neuen Look: Die 30-Jährige trägt jetzt den angesagten Long Bob mit Highlights in den Längen. Erst kürzlich zeigte sich die Sängerin mit brustlanger Wallemähne. Jetzt war sie beim Friseur und wagte ein neues Frisur-Experiment. Auf dem jüngsten Foto ist die Verwandlung nicht zu übersehen:

Ihren Fans gefällts: "Ich liebe deine Haare gerade so sehr" und "Du wirst immer hübscher", schreiben User in den Kommentaren zu dem Foto. Lena liegt mit dem "Flippy Lob" voll im Trend: Ariana Grande und Jodie Foster präsentierten sich jüngst bei den Filmfestspielen in Cannes mit dieser Frisur.