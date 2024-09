"Sommerhaus der Stars"-Ärger: Kandidaten werden gezwungen...

Diese Stars haben es nicht leicht, denn es gibt eine Regeländerung.

Ab dem 10. September ist es wieder soweit: "Das Sommerhaus der Stars" ist zu sehen.

Fiese Änderung

Und jetzt im Vorfeld geht es schon ordentlich rund. Der Grund: Eine - für manche - fiese Regeländerung! Wie die Bild berichtet, werden alle 16 KandidatInnen dazu gezwungen, pflanzlich zu essen. Fleischeslust? Fehlalarm! Und das soll ein großes Problem für einige sein. Denn es wird nur Gemüse, Salat, Bohnen und Reis geben.

Deftige Äußerung

„Vegan? Die können mich am A**** lecken! Wenn es beim Essen kein Fleisch gibt, fehlt mir etwas und beim Sex ist das auch so. Beim veganen Sex fehlt etwas!“ So Influencer Sam Dylan.





Will nicht bevormundet werden

Auch GZSZ-Liebling Raul Richter ist entsetzt: "Ich bin ein selbstbestimmter, freier Mensch, so wurde ich erzogen und so will ich auch leben. Ich brauche Fleisch und ich möchte ungern bevormundet werden, was mein Essen angeht!

Veganerin dabei

Einzig Tessa Bergmeier ist begeistert - sie ist nämlich Veganerin.





Diese Paare ziehen ins Sommerhaus ein:

Schauspieler Raúl Richter (37) und Vanessa Schmitt (28)

TV-Sternchen Alessia Herren (22) und Partner Can (27)

Model und Influencerin Tessa Bergmeier (34) und Freund Jakob (39)

Designerin Sarah Kern (55) und Tobias Pankow (38)

Reality-Icon Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34)

Model Theresia Fischer (31) und Stefan Kleiser (57)

Reality-Personality Gloria Glumac (31) und Freund Michael (32)

Influencer und Herzensbrecher Umut Tekin (26) und Emma Fernlund (23)

Das "Sommerhaus der Stars" gehört zu den bekanntesten Realityformaten von RTL. In der Show, die ab 17. September ausgestrahlt wird, ziehen mehr oder minder Prominente mitsamt Lebenspartnerin oder Lebenspartner in eine Art Groß-WG. Dort müssen sie mit den anderen Paaren klarkommen und gemeinsam Spiele meistern.