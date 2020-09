Katerstimmung im "Sommerhaus". Die Nachwirkungen des Bebens sind noch nicht vorbei und allen ist klar, dass es Konsequenzen für Georgina und Kubi geben muss.

Beim emotionalen Pauschalurlaub im Westmünsterland wird das kuschlige Zusammenleben der Traumpaare auf eine sehr, sehr harte Probe gestellt.

Am 9.9. geht 'Das Sommerhaus der Stars' los - mit diesem Knaller!

War die letzte Folge mit einigen betrunkenen Kandidaten und der Spuck-Attacke auf Bachelor Andrej geschmacklich schon recht ekelig, geht es nun weiter in dieser Richtung. Ein kurzer Insta-Clip zeigt, worauf wir uns "freuen" dürfen. Ex-Bachelor Andrej und seine Jennifer machen etwas, das Pärchen sonst vielleicht heimlich erledigen. Und nicht vor laufender Kamera. Er drückt ihre Pickel aus! Und das noch recht genüsslich. In diesem Sinne: viel Spaß beim Schauen, am 16.9. um 20:15 auf RTL.