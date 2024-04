Stefan Raab: Comeback am 14. September?

Die Entertainer-Legende hat ein neues Video auf Instagram gepostet, das noch mehr für Verwirrung sorgt

Nach knapp zehn Jahren abseits der Bildfläche, postete Stefan Raab vor wenigen Tagen ein erstes Video auf Instagram. Darin versprach er ein Comeback, wenn Elton neun Millionen Follower auf der Social-Media-Plattform erreichen kann. Raabs Best Buddy schaffte das leider in so kurzer Zeit nicht, aber immerhin 198.000 Menschen folgen seinem Profil. Jetzt hat Raab ein neues Video gepostet, in dem er abermals von seiner Rückkehr spricht.

Zu Beginn plaudert Elton darüber, dass er das vorgegebene Ziel nicht erreicht habe, er aber dennoch der Meinung sei, dass Stefan ins TV zurückkehren sollte. "Eine Rechnung ist noch offen", sagt er. Raab fragt ihn, wovon er da spräche. "Regina Halmich" antwortet Elton mit lautem Echo. Ob Raab tatsächlich wieder in den Ring steigen will, um noch einmal gegen Halmich zu boxen? Laut des Videos schon. Am Ende kündigen die beiden gar ein Datum an. Demnach finde der finale Kampf am 14. September 2024 statt. Tickets sollen ab 2. April erhältlich sein. Die Fans hoffen, dass es sich bei den Clips nicht um einen schlechten Aprilscherz handelt.