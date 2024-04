Stefan Raab: Comeback-Start in Österreich

Raabs Comeback-Video wurde in Österreich gedreht!

Es waren die News der Woche, als bekannt wurde, dass TV-Comedian Stefan Raab ein Comeback plant. Via Instagram verkündete er gemeinsam mit Moderator und Freund Elton, dass er am 14. September noch einmal gegen Box-Weltmeisterin Regina Halmich in den Ring steigen wird.

Video-Dreh in Tirol

Gedreht wurde das Video vor rund vier Wochen in Österreich – Drehkulisse war der malerische Fernsteinsee am Fernpass im Tiroler Außerfern. „Uns wurde gesagt, dass es Dreharbeiten mit einem TV-Star gibt, der längere Zeit nicht im Rampenlicht stand“, so Marion Senger van Rens, die Assistentin der Geschäftsführung im Hotel Schloss Fernsteinsee gegenüber der „Tiroler Tageszeitung“.

Ein 15-köpfiges Team filmte dann am Taucheinstieg des derzeit geschlossenen Hotels, auf dem Wasser und der Insel. Neugierige Beobachter wurden abgeschirmt, der ganze Filmdreh sollte geheim bleiben.

TV-Mastermind will mit eigenem Sender starten

Hinter den Kulissen arbeitet Stefan Raab bereits an Größerem. Er soll rund um den Boxkampf nämlich seinen eigenen TV-Sender starten! Schon einmal revolutionierte er mit seinen Shows die TV-Landschaft. Jetzt will er dies erneut versuchen. Das Besondere an seinem Streaming-Dienst ist, dass alle Projekte für die Handy-Generation im Hochformat produziert werden sollen. Geplant ist unter anderem eine Show mit dem "deutschen Anzeigenhauptmeister" Niclas M. - für den Raab anscheinend sogar schon einen Song komponiert hat und eine Musik-Show nach dem Vorbild von Raabs "Bundesvision Song Contest" und "Masked Singer".