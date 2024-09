Der Entertainer hat sich da einen schönen Deal ausgehandelt...

Es soll das TV-Highlight des Jahres sein, viele Fans freuen sich schon darauf: Am 14. September steigt Raab (57) gegen die ehemalige Profi-Boxerin Regina Halmich (47) für einen Show-Kampf in den Ring.

Schon einmal gekämpft

Halmich war von 1995 bis 2007 ungeschlagene Weltmeisterin der WIBF (Women’s International Boxing Federation). Im Jahr 2007 stiegen die beiden schon einmal für einen Show-Kampf miteinander in den Ring.

Millionen-Deal

Doch diese Neuauflage beim Sender RTL lassen sich die Verantwortlichen einiges kosten! Wie die Bild nun berichtet soll Raab für diesen einzigen Kampf rund 2 bis 3 Mille kassieren! Auch Halmich steigt nicht schlecht, wenn auch schlechter aus: Sie streicht demnach um die 500.000 Euro ein. Weder Managements noch Sender wollten diese Summen - wie üblich - kommentieren.





Geldregen für den Entertainer

Das soll aber noch lange nicht alles sein. Angeblich wurde hinter den Kulissen bereits an einem neuen Sende-Format gefeilt, das schon ab Mittwoch nach dem Boxkampf auf Sendung gehen wird - und zwar wöchentlich um 20:15 Uhr. Damit tritt es in direkte Konkurrenz mit der einstigen Raab-Sendung "TV-Total" auf ProSieben - was für Spannung auf jeder Ebene sorgt. Dafür könnte die Raab'sche Firma in den nächsten fünf Jahren rund 250 Millionen einbringen...