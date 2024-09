Stefan Raab mit Sensations-Comeback bei RTL

Comedy-Legende Stefan Raab ist zurück im TV, wofür der deutsche Fernsehsender RTL tief in die Tasche greift.

Was eingefleischte Fans jahrelang herbeisehnten, soll schon bald Realität werden. Einem Bericht der "Bild"-Zeitung nach kehrt Stefan Raab (57) für den deutschen TV-Sender RTL zurück ins Fernsehen. Seine Firma Raab Entertainment habe demnach einen 90-Millionen-Euro schweren Deal ausgehandelt. Damit scheint der Wechsel von ProSieben zu RTL besiegelt.

Am 14. September steigt Raab gegen die ehemalige Boxerin Regina Halmich (47) für einen Show-Kampf in den Ring. Die Deutsche war von 1995 bis 2007 ungeschlagene Weltmeisterin der WIBF (Women’s International Boxing Federation). Bereits jetzt ist vom "TV-Ereignis des Jahres" die Rede.

Das soll aber noch lange nicht alles sein. Angeblich wurde hinter den Kulissen bereits an einem neuen Sende-Format gefeilt, das schon ab Mittwoch nach dem Boxkampf auf Sendung gehen wird - und zwar wöchentlich um 20:15 Uhr. Damit tritt es in direkte Konkurrenz mit der einstigen Raab-Sendung "TV-Total" auf ProSieben - was für Spannung auf jeder Ebene sorgt.