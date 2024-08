Stefan Raab plant neue Show - vor der Kamera!

Schon im September soll die neue Sendung auf RTL starten.

Am 14. September ist es so weit: Nach neun Jahren Pause wird Stefan Raab wieder im TV zu sehen sein und ein drittes Mal gegen Regina Halmich in den Boxring steigen. Der Mega-Kampf soll aber nur der Auftakt für ein viel größeres Comeback des 57-Jährigen sein.

Wie die BILD berichtet, soll nur wenige Tage später eine neue Show auf RTL steigen – mit Raab vor der Kamera! In der Sendung, die erstmals am 18. September um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird, will Raab einen Show-Erben suchen, der in seine Fußstapfen tritt.

"Kriegserklärung"

Damit geht Raab voll auf Konfrontation mit ProSiebens „TV Total“. „Das, was Stefan jetzt macht, ist eine klare Kriegserklärung. Nicht nur zwischen Raab und seinem Nachfolger, sondern zwischen den Sendern. Stefan greift sein eigenes Baby an“, wird ein Insider in der BILD zitiert.

Bestätigt wurden die neuen Show-Pläne noch nicht. Allerdings sollen die Musiker der Kultband „Heavytones“ ihren Vertrag bei ProSieben nach 20 Jahren gekündigt haben. Damit wären sie frei für ein Engagement bei RTL.