Altersobergrenze laut Studie: So alt können wir wirklich werden

Die Frage, wie alt wir wirklich werden können, beschäftigt die Menschheit seit jeher. Sie hat etwas Mystisches, fast schon Magisches. Der Traum von einem langen, gesunden Leben treibt Forscher, Mediziner und Philosophen gleichermaßen um. Doch gibt es eine natürliche Grenze oder könnten wir eines Tages 150 Jahre oder älter werden? Die Medizin liefert nun eine Antwort – und die könnte einige überraschen.

Laut Studie: So alt können wir wirklich werden

Unsere durchschnittliche Lebenserwartung ist in den letzten Jahrhunderten kontinuierlich gestiegen. Bessere medizinische Versorgung, gesündere Ernährung und ein bewussterer Lebensstil haben dazu beigetragen, dass Menschen heute deutlich älter werden als noch vor wenigen Generationen. Dennoch gibt es Hinweise darauf, dass dieses Wachstum nicht unendlich ist. Laut aktuellen Studien könnte es eine biologische Obergrenze für unser Leben geben, die wir nicht ohne Weiteres überschreiten können.

Erreichen wir schon die Altersobergrenze?

Eine dieser Studien, geleitet von S. Jay Olshansky, Professor für Epidemiologie an der University of Illinois Chicago, deutet darauf hin, dass wir uns dem Ende des Lebenserwartungswachstums nähern. Olshansky und sein Team gehen davon aus, dass die maximale Lebenserwartung bei etwa 87 Jahren liegt – mit Frauen, die tendenziell etwas länger leben als Männer. Länder wie Japan und Italien sind diesem Wert bereits sehr nahe, was die Theorie stützt, dass wir uns der biologischen Grenze annähern. Andere Forschungen spekulieren auf eine absolute Obergrenze von etwa 120 bis 130 Jahren, wobei nur sehr wenige Menschen diese Altersmarke tatsächlich erreichen.

Anti-Aging-Medizin versucht Obergrenze zu verschieben

Hier kommt die Anti-Aging-Medizin ins Spiel. Während es unwahrscheinlich ist, dass wir ohne medizinische Eingriffe deutlich älter als die vermutete Obergrenze werden, arbeiten Forscher intensiv an Methoden, um den Alterungsprozess zu verlangsamen oder sogar aufzuhalten. Medikamente wie Rapamycin oder innovative Zelltherapien sollen den Körper länger jung halten. Doch auch wenn die Wissenschaft Fortschritte macht, bleibt die Realität bestehen: Unser Körper ist biologisch darauf ausgelegt, nur eine begrenzte Zeit zu funktionieren.

Warum werden Menschen dennoch über 100 Jahre alt?

Das bedeutet jedoch nicht, dass es keine Menschen gibt, die 100 Jahre oder älter werden. Genetik, Umweltbedingungen und ein gesunder Lebensstil spielen eine entscheidende Rolle dabei, ob jemand ein so hohes Alter erreicht. Während es immer wieder Fälle von Menschen gibt, die 110 oder gar 120 Jahre alt werden, bleibt die durchschnittliche Lebenserwartung dennoch deutlich darunter. Letztlich scheinen wir also an eine natürliche Altersgrenze zu stoßen – ob wir sie mit Hilfe der Medizin eines Tages doch noch durchbrechen können, bleibt abzuwarten.