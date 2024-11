× Langsamer altern: Dieses Schritttempo macht um bis zu 16 Jahre jünger

Die Gehgeschwindigkeit eines Menschen hat einen größeren Einfluss auf unsere Lebenserwartung als bislang angenommen. Laut einer Studie kann ein bestimmtes Schritttempo sogar unsere Zellen langsamer altern lassen.

Gehen ist gut für die Gesundheit, das ist soweit bekannt. Viele Experten empfehlen, täglich 10.000 Schritte zu gehen, um das Risiko für Krankheiten wie Krebs oder Herzleiden zu reduzieren. Doch wer den Alterungsprozess verlangsamen möchte, sollte neben der Anzahl der Schritte und einer gesunden Ernährung auch auf das Tempo beim Gehen achten. Forschende der Universität Leicester in Großbritannien haben in einer Studie, das optimale Schritttempo herausgefunden.

Schnelles Gehen hat positiven Effekt auf das biologische Alter

Das Forscherteam unter Leitung von Dr. Paddy C. Dempsey analysierte DNA-Proben von über 400.000 Menschen mittleren Alters, die an einer Langzeitstudie teilgenommen hatten. Sie verglichen die Proben mit den Angaben der Teilnehmer zur Gehgeschwindigkeit und kategorisierten diese in drei Gruppen: Ein Tempo unter 4,83 km/h wurde als langsam, über 6,44 km/h als schnell und Werte dazwischen als durchschnittlich bewertet. Die Ergebnisse zeigten, dass schnelle Geher, unabhängig von weiteren Einflussfaktoren, deutlich langsamer alterten als die anderen Gruppen.

© Getty Images ×

Teilnehmer, die angaben, in einem durchschnittlichen oder schnellen Tempo zu gehen, waren oft etwas jünger, rauchten seltener und benötigten weniger häufig Medikamente gegen hohen Cholesterinspiegel oder Bluthochdruck. Außerdem litten sie seltener an chronischen Krankheiten oder Bewegungseinschränkungen. Im Gegensatz dazu waren langsame Geher insgesamt weniger körperlich aktiv, hatten häufiger ein geringeres Einkommen oder Bildung und waren öfter von Fettleibigkeit betroffen.

Langsamer altern durch schnelles Gehen

© Getty Images ×

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine intensivere Bewegung im Alltag, wie zum Beispiel ein zügiges Gehtempo, einen wesentlichen Einfluss auf die Gesundheit haben kann. Menschen, die regelmäßig schneller gehen, könnten biologisch betrachtet bis zu 16 Jahre jünger sein als ihr tatsächliches Alter.

Die Studie zeigt einmal mehr, wie stark unsere Lebensweise unsere Gesundheit beeinflusst Es sind keine teuren Fitnessgeräte oder stundenlange Workouts notwendig – schon mit einfachen, täglichen Veränderungen können wir unserem Körper viel Gutes tun.