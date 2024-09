Stefan Raab: Gewichtsprobleme vor Box-Show mit Halmich

Ein neues Video zeigt: Stefan Raab ist nicht gerade in Topform.

Bald ist es soweit und Entertainer Stefan Raab steigt mit Regina Halmich in den Ring! Am 14. September kämpft Raab (57) gegen die ehemalige Profi-Boxerin Regina (47) in einem Show-Kampf um den Sieg.

Entertainer gegen Profi

Doch, wird er das überhaupt packen? Rein vom Alter und körperlich muss der Spaßvogel der Ex-Profiboxerin doch unterlegen sein? Das zeigt nun auch ein neues Video von Raab.

Video ist Teaser auf Event

In dem Clip ist Raab zu sehen wie er trainiert und doch nicht gut mitkommt. Als Trainerin hat er sich allerdings einen Profi gesichert: Fitness-Influencerin Pamela Reif. Mit der treibt er allerdings seine Späße im Video. Das Video, das viele Fans schon kommentiert haben, ist freilich generell ein Spaß, denn Raab weiß, wie man sich in Szene setzt.

Das ist wahr

Wie die Bild berichtet, soll er laut Freunden in Topform sein, täglich stundenlang trainieren. Raab weiß, was sein Publikum am Tag der Tage sehen will: Leistung und eine gute Show!