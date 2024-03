Stefan Raab verspricht Comeback, wenn Elton...

Der Entertainer hat zum ersten Mal nach knapp sechs Jahren wieder etwas gepostet

Entertainer-Legende Stefan Raab hinterließ eine große Lücke, doch jetzt könnte ein Comeback bevorstehen. Das hoffen zumindest seine Instagram-Fans, die nach knapp sechs Jahren wieder ein Lebenszeichen von ihrem Idol bekommen haben.

Stefan Raab postete ein Video, das ausgerechnet seinen alten Partner und besten Freund Elton zeigt. Der Comedian paddelt darin einsam in einem Kanusee auf einem See und ruft: "Stefan, wo steckst du?" Als Elton bei einer Insel anlegt, hört man Raabs Stimme: "Elton, alter Sack", sagt er. Der Entertainer selbst ist nur von hinten in einer Lieg zu begutachten. "Alle suchen dich", setzt Elton fort. "Du warst jetzt fast zehn Jahre lang weg. Wird Zeit, dass du mal wieder was machst."

Raab lässt mit Comeback-Plänen aufhorchen

Stefan gibt Grund zur Hoffnung auf ein Comeback. Er verspreche, wenn Elton neun Millionen Follower habe, "dann mache ich wieder was (...), von mir aus auch Fitness-Videos". Viele Follower jubeln über den Clip und hoffen stark darauf, dass Raab seine Versprechungen wahr machen muss. Andere denken allerdings, dass es sich dabei auch nur um den Countdown zu einem April-Scherz handeln könnte.