Supermodel Tatjana Patitz hinterlässt Schuldenberg

Die viel zu früh verstorbene Model-Ikone besaß am Ende fast nichts mehr.

Traurig. So wie sie ihre Krankheit bis zu ihrem Tod vor der Öffentlichkeit geheim hielt, sprach sie auch nie über ihre Finanzen. Tatjana Patitz zierte im Laufe ihrer Model-Karriere Hunderte Magazin-Covers und verdiente Millionen. Sie lebte in einer Villa in Malibu und besaß eine vier Hektar große Ranch in Santa Barbara. Erst der Kauf einer Villa in Südfrankreich brachte sie in eine finanzielle Notlage, da die Kosten für ihr Traumhaus explodierten.

Patitz musste sich sogar Geld von ihrem Vater leihen. Doch zu spät – 2010 wurde ihr Haus in Malibu zwangsvollstreckt. Dennoch erholte sie sich ­finanziell nicht mehr. Patitz soll in den letzten Jahren hoch verschuldet gewesen sein, auch ihre Ranch verkauft und einen Rentenfonds aufgelöst haben. Bis zu ihrem traurigen Tod wohnte sie nur noch zur Miete.