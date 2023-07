Sylvie Meis: Lockte sie die Diebe über Instagram an?

Die Täter konnten Beute im Wert von 800.000 Euro stehlen.

Bitteres Erlebnis für TV-Star Sylvie Meis: Während sie gerade auf Urlaub in Ibiza war, steigen Unbeaknnte in ihre Wohnung ein und klauten Handtaschen im Wert von 800.000 Euro. Den Diebstahl bemerkte die Moderatori, nachdem sie am Freitagnachmittag von ihrem Urlaub zurückgekehrt war und in ihre Wohnung im noblen Hamburger Stadtteil Eppendorf eintrat.

Die Diebe, so vermutet die Polizei, könnten über das Baugerüst des Nachbargebäudes in die Wohnung gelangt sein. Beamte stellten eine Leiter sicher, die diese Theorie stützt. Insgesamt sollen 25 Designertaschen und reichlich Schmuck entwendet worden sein. Vor allem Handtaschen der Marke Hermès wurden offenbar gestohlen, die zwischen 10.000 und 25.000 Euro kosten - pro Stück wohlgemerkt.

"Man lockt die Täter damit an"

Sylvie Meis hatte aus ihren Luxus-Taschen nie ein Geheimnis gemacht und postete Fotos davon regelmäßig auf Instagram. Diese Postings lockten nun offenbar die Täter an. „Seit 2016 passiert es, dass Täter Promis auf den sozialen Netzwerken ausspionieren und bei einem günstigen Moment einbrechen“, so Experte Dirk Bienhert zur BILD. „Generell sollte man da nicht seine Luxusgegenstände zeigen. Man lockt die Täter damit an.“