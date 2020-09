Sylvie Meis: So luxuriös war ihre Hochzeit

Moderatorin Sylvie Meis und Künstler Niclas Castello sagten in der Toskana Ja.

In einem Traum in Weiß vom israelischen Label Galia Lahav, schritt Sylvie Meis – geführt von ihrem Sohn Damian – zum Altar. Trauzeuge war ihr Bruder Daniel, und an der Seite von Ehemann Niclas Castello stand Austro-Unternehmer Klemens Hallmann, der mit Ehefrau Barbara Meier anreiste. Hallmann und Meier wurden erst vor wenigen Wochen zum ersten Mal Eltern.

Barbara Meier: Elegant

Barbara Meier trug für die Hochzeit ihrer Freundin gleich mehrere Roben. Am Abend begeisterte sie in einem dunklen, sehr eleganten Kleid mit schwindelerregend-hohen Heels.

Meis-Hochzeit: Luxusmenü

Nach der Zeremonie gab es im Nobelhotel Villa Cora ein Fünfgangmenü und eine mehrstöckige Himbeer-Hochzeitstorte. Der erste Tanz des Brautpaars wurde zu Etta James’ Klassiker At Last getanzt. Am Ende der Feier landeten viele Gäste im Hotel-Pool.