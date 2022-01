Tara Tabithas "Only Fans"-Beichte

An Tag 3 beichtete Tara ihre Aktivitäten auf der Erotik-Plattform ''Only Fans''.

"Ich hatte mal einen 'Only Fans'-Account nur für meine Füße", berichtet Tara dem erstaunten Filip. Und die Österreicherin setzt sogar noch einen drauf: "Ich habe auch High Heels und getragene Socken verkauft. Meine getragenen High Heels kosten 200 Euro, getragene Socken kosten 50 Euro und Fußnägel habe ich auch schon verschickt. Getragene Höschen aber nicht! Das ist für mich pervers. Füße, die sind mir wurscht." Filip versteht die Welt nicht mehr: "Füße sind für mich perverser als ein Slip. Das heißt also, ein Mann, der ernsthafte Absichten mit dir hat, muss damit klarkommen, dass du 'Only Fans' machst?" Tara: "Naja, ich muss das dann nicht weitermachen, wenn ich in einer Beziehung bin. Aber dass ich das mal gemacht habe, das muss er akzeptieren." Filip: "Dann ist es ok, wenn du das von vornherein gesagt hast!" Tara: "Tue ich ja und habe es dir ja auch gerade gesagt!"

Linda: "Ich finde Tara und Filip richtig süß"

Filip ist für Tara im Dschungelcamp die Bezugsperson Nummer eins und umgekehrt. Doch die Österreicherin sorgt sich, dass sie mehr Gefühle entwickelt als der 27-Jährige. Ihre Sorgen teilt sie mit Linda: "Ich will mal zu einer Prüfung gehen, damit der Filip mich mal einen Tag vermisst. Er hat jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass wenn er eine Frau treffe, dann wisse er es sofort. Das Gefühl habe ich halt nicht, dass ich das bei ihm bin. Er fasst mich auch nicht so viel an. Er legt schon mal seine Hand auf meinen Schenkel, aber nicht so viel. Ich will auch nicht, dass die Leute glauben, dass wir eine Show machen für die Quote, denn das ist es nicht." Linda hat eine klare Meinung zur Liebeslage bei Tara und Filip und erklärt im Dschungeltelefon: "Ich finde Tara und Filip richtig süß. Ich sehe das so, dass sich da eventuell was entwickeln kann. Das hat auf jeden Fall Potential. Was Tara betrifft, da weiß ich auf jeden Fall, dass sie Interesse hat."

Was muss denn ein Mann haben, der Lindas Interesse weckt? "Ich weiß, die Menschen werden mich jetzt dafür hassen, dass ich das sage: Es ist sehr wichtig für mich, dass mein Partner eine höhere finanzielle Stabilität in unsere Beziehung reinbringt als ich es tue", erklärt sie in größerer Runde. "Ich finde das traditionelle Rollenbild einfach besser. Ich bin die, die die Kinder kriegt. Ich bin auch bereit, zu Hause zu bleiben, meine Karriere zurückzustecken, meinem Mann, wenn er von der Arbeit kommt, ein Bad einzulassen, ihn zu massieren, etwas Schönes zu kochen. Ich habe schon ein besonderes Beziehungsbild, das man heutzutage nicht mehr so oft sieht, aber das heißt nicht, dass ich nicht emanzipiert bin. Zu entscheiden, wie ich es gerne hätte, macht mich zu einer emanzipierten Frau." Peter Althof ist sich nicht sicher, ob sich die Playboy-Schönheit damit einen Gefallen tut: "Wenn sie sagt, der Mann muss immer über ihr stehen, ich glaube, das gefällt keinem Mann!"

