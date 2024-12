Thomalla-Freund ist tot: "Es tut mir sehr leid"

Traurige Gewissheit für TV-Star Simone Thomalla - ihr verschwundener Freund ist tot.

Wie die BILD berichtet, hat sich Christoph W. wenige Tage vor Weihnachten in Salzburg das Leben genommen.

Bewegender Abschiedsbrief

Zuvor hatte der 53-Jährige seiner Freundin noch einen bewegenden Abschiedsbrief geschrieben. "Es tut mir sehr leid, was ich Dir hier nun schreibe, leider ist mein Leben so scheiße gelaufen, ich wünschte, ich hätte Dich vor 10 Jahren kennengelernt", schrieb er in dem Brief an Thomalla. "Ich habe Dich die letzten Wochen belogen, ich habe keinen Job mehr bekommen und kann auch meine Schulden nicht bezahlen."

Simone Thomalla und ihr Freund waren seit fünf Monaten ein Paar. Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung soll Mitte Jänner auf Wunsch der Familie "im Stillen" stattfinden. Sein Tod trifft auch seinen Sohn, seine Eltern und seine beiden Brüder.

Wie die BILD berichtet, drohte Christoph W. ein Betrugsprozess in Salzburg. Der 53-Jährige hätte sich am dortigen Landesgericht am 10. Dezember verantworten müssen. Er soll sich laut Anklage von 26 Geschädigten durch Täuschung Darlehen erschlichen haben.

S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Der Telefonseelsorge-Notruf rund um die Uhr und kostenfrei unter 142 zu erreichen. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at