Twenty4Tim lädt zum großen Fantreffen am Wiener Heldenplatz.

Twenty4Tim ist der neue Star im Netz. 4,1 Millionen Fans folgen dem Kölner auf TikTok, 2,3 Millionen sind es auf Instagram. Am heutigen Mittwoch kommt Tim Kampmann (so der bürgerliche Name) nach Wien.

Auf TikTok kündigt Twenty4Tim in einem kurzen Clip an, dass er zum großen Fantreffen um 15 Uhr am Erzherzog-Carl-Denkmal am Heldenplatz lädt.

Twenty4Tim dreht dabei in Wien sein neues Musikvideo zu „Galaxy“. Alle Fans, die den Influencer vor Ort treffen wollen, können dabei auch im Video dabei sein.