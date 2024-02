Tränen auf der Bühne: Hier wird Oliver Pocher total emotional

Das kommt unerwartet! Bei einem Auftritt bricht Oliver Pocher auf der Bühne beim Schwelgen in schönen Familienerinnerungen plötzlich völlig aufgelöst zusammen.

Oliver Pocher zeigt sich von einer Seite, die man so selten bei ihm sieht: emotional berührt, Tränen fließen. Der Anlass? Ein Rückblick auf persönliche Momente und eine besondere Zeit. Jedoch nicht mit seiner Ex-Frau Amira – sondern mit seiner Ex-Frau Nummer 2, Sandy Meyer-Wölden. Während eines Auftritts für ihren gemeinsamen Podcast „Die Pochers! Frisch recycelt!“ passierte es, als die beiden auf ihre Begegnung vor fast 15 Jahren zurückblicken.

Auf der Bühne des Berliner „Wühlmäuse“-Theaters teilen Sandy und Oliver ihre Erinnerungen an die gemeinsame Zeit und das Durchleben einer Trennung als Eltern von drei Kindern. Eine humorvolle Anspielung auf Pochers Scheidungsanwältin im Publikum sorgt zunächst für Heiterkeit: „Da fragen mich jetzt immer mehr Bekannte nach ihrer Nummer. Die hat das ja sehr gut gemacht ...“, scherzt er.

Bei dieser Erinnerung gibt's für Olli kein Halten mehr

Doch die Stimmung schlägt um, als es um die Hochzeit der beiden im Jahr 2010 geht. Besonders ein Moment, als Xavier Naidoo auf ihrer Hochzeit sang, berührt beide tief. Dann stimmt er sogar selbst „Ich kenne nichts, was so schön ist wie du“ an – ein Lied, das für beide eine besondere Bedeutung hat.

Sandy erklärt: „Es war mein Hochzeitsgeschenk.“ Daraufhin erinnert sich Olli: „Xavier hat gesungen, dann bist du reingekommen,und ich bin mit unserer Tochter, die damals sechs Monate alt war ...“

© Podimo ×

Und da passiert es! Plötzlich überkommen Pocher die Emotionen. Erinnerungen an seine Tochter, die als Baby bei der Hochzeit dabei war, bringen ihn zum Weinen. Sein Kopf rutscht sackt nach vorne und er greift sich mit der Hand ins Gesicht. Sandy steht auf, um ihn zu trösten. Nach dem vielen Tour-Stress, Dem Hick-Hack mit Amira und fehlendem Schlaf war das wohl zu viel für ihn.

© Podimo ×

Schnell wieder am Scherzen

Aber: Trotz der Tränen findet Pocher schnell zu seiner typischen humorvollen Art zurück und macht einen Scherz über ihre heute 14-jährige Tochter: „Das war sehr emotional. Unsere Tochter war damals acht Monate alt, hatte so ein Brautkleid an wie du“, sagt er zu Sandy. „Heute trägt sie genauso viel Stoff wie damals!“