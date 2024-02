Pocher traf Wendler heimlich in Miami

Oliver Pocher verriet er überraschend, dass er sich in Miami mit dem umstrittenen Schlagersänger Michael Wendler getroffen hatte.

Der deutsche Comedian Oliver Pocher (45) traf in Miami den umstrittenen Schlagersänger Michael Wendler (51). Wie Pocher jetzt im gemeinsamen Podcast mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden "Die Pochers! Frisch recycelt" (Podimo) berichtet, hätten die beiden offenbar Klartext gesprochen. Die beiden waren früher mal so etwas wie Kumpels. So hatten sie eine eigene Show "Pocher vs. Wendler" bei RTL. Dann hatte sich Wendler nach der Verbreitung von Verschwörungstheorien unter anderem zur Corona-Pandemie und einem KZ-Vergleich ins Fernseh-Aus katapultiert. Daraufhin distanzierte sich auch Pocher von ihm. Jetzt äußerte er sich der Comedian nach langer Zeit zu seinem alten Bekannten.

Pocher erklärt, wie es zu dem Treffen mit Wendler gekommen war: "Er hat ja mitbekommen, dass ich da war in Miami und hat gesagt, willst du nicht mal vorbeikommen. Dann habe ich mich mit ihm getroffen und habe mir mal angehört, was er zu erzählen hat, wie die letzten drei Jahre so für ihn gelaufen sind."

Sandy will im Podcast von Olli wissen. "Unterdurchschnittlich. Da habe ich ihm auch gesagt, warum er denn eigentlich so eine Scheiße labert und warum er nicht einmal seine Fresse gehalten hat und dass es niemand interessiert, was er denkt", antwortet der Comedian.

Pocher fragte Wendler "was überhaupt mit ihm los ist"

Pocher habe Wendler gefragt, "was überhaupt mit ihm los ist" und warum Laura schwanger auf dem Portal "Onlyfans" aufgetreten sei. "Ein bisschen sind wir das so durchgegangen", sagt Pocher über das Treffen mit Wendler.

Ob er Einsicht gezeigt hätte, fragte Sandy. Pocher antwortet: "In gewisser Form schon – also er würde das natürlich so jetzt nicht mehr machen, das ist ja klar, weil er seine Karriere komplett in alle Einzelteile zerlegt hat. Aber er möchte wieder nach Deutschland und auch hier wieder auftreten."