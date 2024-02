Trash-TV-Hammer? Dutzende Promis ändern schon ihr Profilbild

Dutzende Promis änderten am Instagram ihr Profilbild. Das verwunderliche daran: Alle änderten in ein und dasselbe Bild. Was steckt dahinter?

Der Kopf eines Löwen ziert seit Sonntag dutzende Profilbilder von TV-Sternchen und Influencern. Paco Herb (28), Menderes Bağcı (39), Tanja Tischewitsch (34), Yasin Mohamed (32), Sam Dylan (33), Djamila Rowe (56) und Matthias Mangiapane (40) und viele weitere änderten ihr Anzeige-Bild auf ihren Social-Media-Kanälen und sorgten so bei Fans für Rätselraten. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Djamile Rowe (@djamilarowe) Offiziell wurde zwar noch nichts verraten, aber auf dem TikTok-Kanal des Streaming-Anbieters "Amazon Prime Video" wurde ein erster Hinweis veröffentlicht. Dort wurde nämlich auch ein Video mit dem Löwen geteilt. Dem Vernehmen nach soll es sich das neue Prime-Video-Format "The 50" drehen. © Instagram × In der "Reality-Competition-Serie", die auf der französischen Show "Les Cinquante" basiert, sollen 50 "Stars" in unterschiedlichen Herausforderungen gegeneinander antreten. Am Montag sollen nähere Informationen zu Sendestart und Ablauf bekannt gegeben werden. @primevideode ???? ♬ Originalton - PrimeVideoDE