TV-Hammer: Bohlen kommt zu DSDS zurück

RTL holt Dieter Bohlen zu ''Deutschland sucht den Superstar'' zurück.

Deutschland. DSDS-Hammer! Dieter Bohlen soll in die Jury von "Deutschland sucht den Superstar" zurückkehren – der Vertrag soll bereits unterschrieben sein, wie "Bild" berichtet. Damit sei das TV-Comeback bei "Deutschland sucht den Superstar" fix. "Bild" zitiert einen RTL-Mitarbeiter: "Man hat festgestellt, dass DSDS, wenn überhaupt, nur mit Dieter hinhaut."

Mit TV- und Schlager-Star Florian Silbereisen wollte man die Quote aufpolieren, aber die Einschaltquote sackte noch weiter ab. Was nun aus Silbereisen wird, ist noch völlig offen. Ein Jurypult mit Silbereisen und Bohlen ist kaum vorstellbar, da beide einen völlig anderen Stil hätten, so die "Bild".

2023 geht die 20. Staffel von DSDS an den Start.