Verona Pooth hat einen Ratgeber geschrieben. Mit diesem will sie Frauen helfen, auch in der Lebensmitte fest im Sattel zu bleiben

Als "Die Supermilf" feiert Verona Pooth ihr Autorinnen-Debüt. Mit ihrem ersten Ratgeber möchte sie Frauen helfen, auch nach 50 „eine glückliche, gesunde und heiße Schnitte in der Lebensmitte zu werden“. Sie selbst habe dabei auch Hilfe gebraucht, wie sie verrät.

Pooths Ehemann ist ihr Wohlgeheimnis

Ein ganz wichtiger Part auf dem Weg zur "Supermilf" sei Veronas Ehemann Franjo Pooth. „Wir schworen uns 2004 unsere Liebe, in guten und in schlechten Zeiten. Ich nahm seinen Namen an. Wir haben keinen Ehevertrag, zwei wundervolle Söhne und glauben daran, dass nur der Tod uns scheidet", sagt sie gegenüber "Bild". Er sei die Liebe ihres Lebens.