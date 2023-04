Wegen Streit mit Katja: Wird Bohlen-Tour nun Mega-Flop?

So gemein Sänger Dieter Bohlen (69) auf der einen Seite auch oft gewesen war, so viele Fans hatte er auf der anderen Seite auch. Doch sind die Zeiten des Erfolgs nun vorbei? Zumindest scheint es vorerst so.

Dieter Bohlen (69) kündigte zuletzt seine bevorstehende Tour als "das größte Comeback aller Zeiten" an: Ganze zwölf Auftritte in zwölf Städten stehen ihm bevor! Damit scheint er, seine letzte Tour 2019 noch einmal toppen zu wollen. Flop für "das größte Comeback aller Zeiten" Doch der Erfolg scheint nun auszubleiben. Denn obwohl der Poptitan bereits in wenigen Wochen in Berlin auftritt, ist immer noch eine ganze Menge Platz frei! -Anders im Vergleich zu 2019, als Dieters Konzertkarten schon in wenigen Tagen restlos ausverkauft waren. DSDS-Beef verantwortlich für scheinbar vermasselte Tour? Doch woran liegt das? Spekuliert wird jetzt, ob der diesjährige DSDS-Zoff für den Misserfolg eine Rolle spielt. Seit Dieter bereits in den ersten Folgen Kandidatin Jill Lange (22) mit dem Spruch "Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?", beleidigte, floss zwischen ihm und seiner Jury-Kollegin Katja Krasavice (26) böses Blut. Denn die Rapperin nahm seither kein Blatt vor den Mund und beleidigte den Poptitan öffentlich. Davon waren letztlich nicht nur Zuschauer schockiert, auch Prominente äußerten sich zu dem "Durchnudl-Skandal". Ob der Streit nun für die vermasselte Tour verantwortlich ist? Lässt sich nur schwer sagen. Fest steht allerdings, dass auch die Quoten der eigentlich sehr beliebten Musikshow rapide sanken.

Wir bleiben gespannt, wie das große DSDS-Finale ablaufen wird.