Bei der heutigen Sendung kam es zu einem kleinen Eklat.

Jeden Montag begrüßt Günther Jauch seine Gäste bei "Wer wird Millionär" auf RTL. Neben allerlei Rätselspaß begeistern auch stets die Kandidaten der über 3-stündigen Sendung das Publikum vor den TV-Geräten. Kandidatin Tatjana Browatzki-Kircher schoss allerdings den Vogel ab – denn so eine „direkte“ Kandidaten gab es auch schon lange nicht mehr.

Peinliche Stille im Publikum

Als es dann zur 32.000 Euro Frage ging, kam die verbale Entgleisung. Eigentlich wollte Kandidatin Browatzki-Kircher noch ihre Vermutung auf die richtige Antwort mit ihrem Telefonjoker abklären – doch das ganze endete im Chaos, sodass Browatzki-Kircher nicht verstand, was ihr Telefonjoker eigentlich geantwortet hatte. Als Jauch dann versuchte aufzuklären und dabei den Namen der schwedischen Umweltaktivistin Greta Thunberg in den Mund nahm, gab es bei der Kandidatin kein halten mehr. "Greta Thunberg?", fragte sie Jauch noch ungläubig, "die kann ja nicht mal geradeaus gucken."

Das Publikum goutierte diese Aussagen mit anfänglichem raunen und danach eisiger Stille. Einige hielten sich vor Scham gar die Hand vors Gesicht.

Internet schockiert über Aussage

Auf Twitter regierte man prompt empört, sich über Greta Thunberg, die bekanntlich am Asperger-Syndrom leidet, in dieser Form zu äußern ist letztklassig - so der Tenor.

#wwm die beiden sind doch verwandt oder pic.twitter.com/EHBDUKvm0T — michi mag brot (@frauwassersuppe) April 17, 2023





Sich über eine Autistin lustig machen ... schaut der Arbeitgeber zu? #wwm pic.twitter.com/Ycp65JjljS — MrMarcel (@MrMarcelP) April 17, 2023

@RTL_com Ihr hättet die Frau aufgrund ihres Ableismus rausschmeißen sollen. Ihre Gewinnsumme an eine Autismus-Organisation zu spenden wäre das mindeste. #WWM — Xenia ???????? (@itsxeniabitch) April 17, 2023

Nach einem solch abscheulichen Kommentar sollte man ihr nahe legen, ihren Gewinn an die Asperger Stiftung zu spenden.

Unmöglich. Und so jemand unterrichtet Kinder und sollte als Vorbild fungieren.

Warum schreitet da rtl nicht ein?#wwm — Xardona2 (@xardona2) April 17, 2023





#wwm #werwirdmillionär

Größe hätte #Jauch, wenn er diese Kandidatin vor die Tür setzen würde. ???? — ???????? Der Demokrat ???????? ???????? (@Demokrat___) April 17, 2023