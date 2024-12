Diese Sport-Legende zieht in das Dschungelcamp ein

Leichtathletik-Legende Jürgen Hingsen war ein erfolgreicher Zehnkämpfer. Jetzt wird er im Dschungelcamp einen Auftritt hinlegen.

Für viele Fans ist das Dschungelcamp ein absolutes TV-Highlight im Jänner! Ab dem 24. Januar heißt es auf RTL wieder "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus". Die ersten Kandidaten der neuen Staffel wurden bereits bekannt – darunter befinden sich etwa Sam Dylan, Yeliz Koc, Nina Bott und Timur Ülker. Nun berichtet "Bild" von einem weiteren Star, der in den RTL-Dschungel einziehen soll. Für viele Fans überraschend: Es ist eine deutsche Sport-Legende: Jürgen Hingsen.

Der deutsche Leichtathlet Jürgen Hingsen wurde in seiner beeindruckenden Karriere zweimal Vizeeuropameister, einmal Vizeweltmeister und 1984 in Los Angeles Olympia-Zweiter im Zehnkampf. Jetzt soll er in das RTL-Dschungelcamp einziehen.

Für Jürgen Hingsen ist das TV-Scheinwerferlicht nicht neu. So versuchte sich der Sportler Ende der 80er Jahre als Sport-Moderator beim ZDF-"Fernsehgarten". In den 90ern spielte er eine Nebenrolle in der Erfolgsserie "Ein Schloss am Wörthersee". 2006 fegte er mit Tanz-Partnerin Uta Albanese (51) über das Parkett der RTL-Show "Let’s Dance".

Heute leitet Jürgen Hingsen das Unternehmen "BeYounger", das sich um Gesundheitsangebote für Firmen kümmert.

Die neue Dschungelcamp-Staffel soll laut Online-Medienmagazin "DWDL" 18 Tage laufen und endet mit dem großen Finale am 9. Februar. RTL wird die Show zur Primetime um 20.15 Uhr ausstrahlen. Wieder mit dabei als Moderations-Duo sind Sonja Zietlow und Jan Köppen.