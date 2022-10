Dreht Britney Spears jetzt einen Porno?

Auf Twitter teilte Britney Spears (40) ein Foto von ihr, auf welchem sie komplett nackt zu sehen ist. Mit den dazugeschriebenen Worten heizt sie heiße Gerüchte um einen möglichen Porno von ihr an.

Heiße Bilder der Pop-Sängerin heizen derzeit wilde Spekulationen im Internet an. In einem neuen Post auf Twitter zeigt sie sich komplett nackig. Eine Hand verdeckt eine Brust, die andere wird von der Bettwäsche verdeckt. Seit dem Ende ihrer Vormundschaft ist das soweit noch nichts Neues, immer wieder zeigte sie sich auf den Social-Media-Plattformen äußerst freizügig.

Was schon brisanter ist, ist der Text, den die Skandal-Sängerin hinzugefügt hat. "Ich habe diese Woche die Premiere für meinen Film. Das Gesetz meiner M*schi", schreibt sie frei übersetzt zu ihrem Bild. Erst kürzlich hat der jüngste Sohn von Britney öffentlich erklärt, warum er und sein Bruder keinen Kontakt mehr mit ihr pflegen - unter anderem auch aufgrund der Nacktbilder. Diese Aktion dürfte die Familie wohl nicht zur Versöhnung bringen.

I have a premiere for a movie this week “THE LEGISLATIVE ACT OF MY PUSSY“ !!!! pic.twitter.com/WjhMoiybxO — Britney Spears ???????? (@britneyspears) October 19, 2022

Dreht sie einen Porno?

Das Internet ist bereits wild am Spekulieren, was es mit dem Post der Sängerin auf sich hat. Die Meinungen zu einem möglichen Britney-Porno gehen dabei auseinander. Manche unterstützen sie und finden, wenn sie das wirklich so wolle, dann soll sie es machen. Andere hingegen, sehen in ihren Aktionen nur den verzweifelten Schrei nach Aufmerksamkeit. Welche Filmpremiere die 40-jährige diese Woche nun hat, oder ob sie überhaupt eine hat, bleibt abzuwarten.