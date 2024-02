Dschungelcamp: Lucy holt sich die Krone

Ex-"No Angels"-Star Lucy Diakovska (47) krallte sich die Krone und somit den Sieg des Dschungelcamps 2024.

Am Sonntagabend kämpften die letzten drei verbliebenen "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Kandidaten Bachelor-Babe Leyla Lahouar (27), No-Angels-Ikone Lucy Diakovska (47) und Internet-Star "Twenty4Tim" (23) um die Dschungel-Krone. Ein letztes Mal konnten die Zuschauer für ihren Favoriten anrufen, um den Dschungelkönig oder die Dschungelkönigin 2024 zu küren. Am Ende setzte sich die ehemalige "No Angels"-Sängerin Lucy durch und darf sich nun Dschungelkönigin der 17. Staffel der RTL-Show nennen. Zweite wurde Leyla. Twenty4Tim belegte den 3. Platz.

Das waren die Prüfungen im großen Finale

Jeder Finalist musste am 17. Tag allein eine letzte Dschungelprüfung absolvieren: Tim wählte die Prüfung "Footwork", Lucy "Energy" und Leyla "Passion". Zuerst war Twenty4Tim an der Reihe. Er musste fünf Minuten liegend in einer sargartigen Grube mit Schlangen und Pythons aushalten und währenddessen Sterne abschrauben. Der TikToker blieb gelassen und konzentriert, als sich die Tiere um seinen Hals schlangen und auf sein Gesicht legten. Der 23-Jährige hielt tapfer durch und schaffte es, am Ende mit der vollen Anzahl Sterne ins Camp zurückzukehren.

Lucy erfuttert sich vier von fünf Sternen

Lucy musste als zweiter Star im großen Finale ran und nahm in der Dschungelprüfung "Engery" am legendären Holztisch Platz, um hier diverse Köstlichkeiten des Dschungels zu verputzen. Im ersten Gang erhielt sie drei Tellerchen, auf denen jeweils eine Stabheuschrecke, eine Tarantel und ein Skorpion auf sie warteten. Danach wurde der 41-Jährigen ein Salat aus Schweine-Uterus serviert. Im nächsten Gang musste Lucy Fisch-, Kamel-, Schweine- und Rinder-Augen in ein Glas auspressen und die Flüssigkeit trinken. Ein Bullenpenis war Lucys letzte Herausforderung. "Passt ja zu mir, die Penisfresserin", betitelte sie sich selbst und lachte. Und weiter: "Der Penis kommt zum Uterus." Stoisch biss sie Stückchen für Stückchen ab und gewann den letzten Stern. "Lucy, du Maschine", freut sich Sonja. Mit vier von fünf Sternen erspielte der Pop-Star drei Hauptspeisen für das gemeinsame Abendessen.

Leyla bricht ab! Null von fünf Sternen

Die 27-Jährige war für ihre Prüfung liegend auf einer großen Platte festgeschnallt. Tausende Mehlwürmer wurden auf sie geschüttet. Eine Minute musste sie das aushalten, dann folgten Fleischabfälle. Leyla wand sich, blieb aber tapfer. "Leyla, du machst das sehr, sehr, gut", lobte Jan Köppen. 30 Nester mit grünen Ameisen folgten. Leyla schlug sich weiter gut und hatte bereits mehr als drei Minuten ausgehalten. Nur noch knapp zwei Minuten, dann hätte sie alle Sterne erkämpft gehabt. Doch dann kündigten die Moderatoren an, dass Spinnen und Skorpione als nächstes auf sie geschüttet werden. Das gab Leyla den Rest. "Nein!!! Nein!!! Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", rufte sie zappelnd. Damit war die Prüfung vorbei, alle Sterne waren verloren und es gab keine Nachspeise für die Finalisten am Abend.

Das letzte Abendmahl

Diesen letzten Abend werden die drei Finalisten wohl nie vergessen: Leyla, Lucy und Tim durften an einem wunderschön gedeckten Tisch mitten im Camp ihr letztes Abendmahl zu sich nehmen. "Salz und Peffer", jubelte Leyla. "Leute, wir haben einfach Teller", freute sich Tim beim Anblick des Tisches. Fertig zubereitet wurden ihnen ihre Lieblingsspeisen geliefert. Tim freute sich über Pfirsich-Eistee, Bruschetta, Cheeseburger mit Süßkartoffelpommes und Augenpads. Für Lucy gab es Kokosnusswasser, einen Ziegenkäse-Spinat-Salat sowie Beef Tartar. Und Leyla hatte sich Carpaccio mit Parmesan und einen Döner mit Salat und ganz vielen Zwiebeln gewünscht. "Allein mit euch hier zu sitzen, dafür hat sich alles gelohnt", so Lucy glücklich.