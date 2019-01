DAS gab es beim Dschungelcamp noch nie!

„Ich freue mich am allermeisten auf das erste Telefonat mit meinem Sohn und Tobias“, so Doreen Dietels erste Worte nach ihrem Abgang aus den RTL-Dschungelcamp Mittwochnacht. Und auch auf eine Umarmung von ihrem Ex-Freund freute sich die Schauspielerin. Nach ihrem Aus waren nur noch sechs Kandidaten im Rennen, von denen eigentlich ein weiterer das Camp verlassen hätte sollen. Aber dann kam es zu einer Überraschung. Als die Moderatoren Sonja und Daniel im Camp waren um die Zuschauerentscheidung zu verkünden, passierte plötzlich nichts. Denn beim Sender gab es offensichtlich Server-Probleme, sodass zwei Tage vor dem Finale keiner rausflog. Verdutzte Blicke bei den Campern und auch bei den Moderatoren. "Das hatten wir auch noch nicht", sagte Sonja Zietlow, ehe sie wieder verschwanden.

Jetzt geht es ums Finale

Die verbliebenen Kandidaten müssen heute Abend hart um ihr Final-Ticket kämpfen. So gab es für Sandra und Felix bei ihrer Dschungelprüfung an Tag 14 die Waschstraßen-Challenge, bei der sie in einer mit Tier-Innereien gefüllte Stretch-Limousine nach Sternen durchsuchen mussten.