Vorbei. Einer muss ja bekanntlich den Anfang ­machen. Im Fall des deutschen Ekel-Camps war es Ex-Bachelor Domenico De Cicco, der den australischen Dschungel verlassen musste. Fans vermuten, dass ihn vor allem seine Lästereien über Ex-Freundin und Mit-Camperin Evelyn Burdecki zum Verhängnis wurden. „Ich kann mir gut vorstellen, dass es den ein oder anderen bewegt hat. Aber das ist ein Thema gewesen von vielen. Am Ende hat der Zuschauer halt so entschieden. Das Leben geht weiter“, so Domenico in ­einer ersten Stellungnahme nach dem Rauswurf. Gestern erwischte es Sibylle Rauch. Das war keine Überraschung, sie blieb die komplette Zeit unauffällig. Die Trauer im Camp hielt sich sich in Grenzen.

Gisele hat ausnahmsweise Prüfungs-Pause

Zirkus. Was die gestrigen Dschungelprüfungen angeht, hatte Heulsuse Gisele Oppermann ausnahmsweise nichts zu tun. Doreen und Felix mussten antreten und im wahrsten Sinne des Wortes Sterne aus dem Hut zaubern. Danach kuschelte Doreen mit einem Krokodil und spielte mit 30 Ratten.

