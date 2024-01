Cora Schumacher packt über Sex mit Olli Pocher aus

Cora Schumacher legt gleich an Tag 1 mit einer Sex-Beichte los.

Das Dschungelcamp ist zurück: Am Freitagabend startete die Jubiläumsausgabe von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei RTL. Zwölf Kandidaten kämpfen in diesem Jahr wieder um die Dschungelkrone - darunter die Schauspieler Heinz Hoenig und Felix von Jascheroff, Ex-Fußballer David Odonkor und Ralf Schumachers Ex-Frau Cora.

Cora Schumacher sorgte dann auch für den ersten Aufreger – sie sprach nämlich offen über ihre Affäre mit Oliver Pocher. In kleiner Runde dreht es sich zunächst am Nachmittag um die schönste Nebensache der Welt. "Wann hattest du zum letzten Mal Sex", will Cora wissen. "Hier in Australien", haut Tim raus. "Und deswegen hatte ich auch so einen schönen Glow beim Einzug!" Cora: "Hast du dir so einen Ranger hier klar gemacht?" Tim: "Nein, so random einen Boy aus Australien!"

"Ich bin verknallt"

Da fängt Cora an zu überlegen: "Wann ich das letzte Mal Sex hatte… das war, bevor ich Corona hatte. Bei der Person habe ich mich mit Corona angesteckt! Der ist ein famous Boy und minimal jünger als ich." Die anderen wollen genau wissen, was da los ist und was da läuft: "Ihr stellt mich immer so dar als würde ich nur bumsen wollen. Nein, ich bin so ein bisschen verknallt halt! Oh Gott, wenn ihr wüsstet."

Im Dschungeltelefon packt Cora dann aus: „Ich kenne den Oliver Pocher schon seit 20 Jahren. Er hat halt gefragt, ob er vorbeikommen kann. Ich habe ihm natürlich auch gerne die Tür geöffnet, weil ich ihn mag." Ein schlechtes Gewissen habe sie nicht: „Ich finde das fair: Amira hat Christian, den Schönen, und ich Olli, den Witzigen.