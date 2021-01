Schmuggelalarm! Austro-Kandidatin Lydia Kelovits schmuggelt Schnaps ins Tiny Haus!

Bereits eine Österreicherin, Ex-GNTM-Kandidatin Zoe Saip , hat sich gut in der diesjährigen Dschungelshow geschlagen. Sie hat sich einen Platz im Halbfinale gesichert, darf weiterhin um das Goldene Ticket für die Teilnahme nächstes Jahr im regulären Dschungelcamp kämpfen. Aber eine weitere Österreicherin ist ihr dicht auf den Fersen - Lydia!

Austro-Kandidatin Lydia schmuggelt Schnaps im Höschen

Die drei neuen Bewerber der 2. Gruppe sind eingezogen und Schauspielerin Bea Fiedler, Prince Charming-Gewinner Lars Tönsfeuerborn und Sängerin Lydia Kelovitz. Letztere fängt, kaum im Haus angekommen, zum Grinsen an, fummelt an ihrem Höschen herum. Tadaaa, sie hat darin Alkohol geschmuggelt: "Meinen Lieblingskräuterschnaps!" Lars sieht den Regelverstoß gar nicht locker, denn er wird bestraft. Lydia dazu ganz cool: "Wir sollen sicher nur nicht zu sehr betrunken sein."

Blut bei Begrüßung

Als sie und ihr Mitstreiter Lars draußen im Außenbereich das erste Mal aufeinandertreffen, freut sie sich so sehr, dass sie eine Kampfrolle macht. In Ihrer Freizeit ist die Niederösterreicherin (St. Egyden am Steinfeld) als Wrestling-Queen bekannt und teilt gerne aus. Doch als sie die Rolle macht, knallt sie dem Anschein nach gegen die Wand. In der nächsten Einstellung sehen sie die TV-Zuschauer lachend und blutüberströmt. Medizinische Versorgung war rasch zur Stelle, doch es stellte sich als harmlos heraus.

