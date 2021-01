Dschungelcamp: Austro-Zicke ist in Psycho-Therapie

Das Model will mit Therapie ruhiger werden und ihren Seelenschmerz beseitigen.

Drama. Auch am zweiten und am dritten Tag im Hürther Dschungel trat Zoe Saip gemeinsam mit Mike Heiter und Frank Fussbroich zur Prüfung im Tiny Haus an. Das Endergebnis war ernüchternd. Null Sterne für Zoe und ihre Mitbewohner an Tag zwei. Dafür viel Streit mit Reality-Urgestein Frank. Als Saip nicht aufhörte, wegen der versemmelten Prüfung zu jammern, meinte Fussbroich nur: „Die hat einen an der Macke.“ Zoe gab daraufhin zu, seit sechs Monaten in Therapie zu sein.

Probleme. In ihrer Zeit bei Germany’s Next Topmodel musste sich Zoe einiges anhören, machte wegen ihrer Skandale Schlagzeilen, nicht wegen des Erfolgs. Sie habe seither keinen Kontakt mehr zu ihrer Mama und zu ihrer Schwester. Mehr wollte sie aber nicht verraten.