Dschungelcamp: Nächste Kandidatin ist raus

Nach der Österreicherin Tara Tabitha ist jetzt auch für Jasmin Herren Schluss.

Berlin. Aus der Traum von der Dschungelkrone für Reality-Darstellerin Jasmin Herren ("Das Sommerhaus der Stars"). Die 43-jährige Witwe von Willi Herren bekam am Samstagabend die wenigsten Stimmen beim Zuschauervoting. Herren, die vergangene Woche eine Schlager-Ballade über ihren Mann angekündigt hatte, nahm die Entscheidung mit Fassung. "Ich gönn's euch allen und freue mich, auch jetzt mal in eine Wanne zu kommen".

Heute müssen wir uns von Jasmin Herren verabschieden. Sie hat die wenigsten Votes bekommen und muss das Dschungelcamp morgen früh verlassen. Werdet ihr sie vermissen? #IBES pic.twitter.com/kadlioFMQj — RTL (@RTL_com) January 29, 2022

Erstmals in dieser Staffel entschieden die Kandidaten selbst, wer von ihnen in die "Dschungelprüfung" gehen sollte. Die Camper wählten Manuel Flickinger (33, "Prince Charming") und Filip Pavlovic (27, "Bachelorette"), die gemeinsam bei der "Bundesekelbahn" erst kegeln und dann Würmer, Schweinepenis, Innereien und Perlhuhnherzen essen mussten. Die beiden griffen tapfer zu und bekamen sieben Sterne zusammen, die in Essen umgemünzt werden.

Misstrauen einiger Mitcamper

Daneben zog an Tag Neun Eric Stehfest weiter das Misstrauen einiger Mitcamper durch seine Freundlichkeit auf sich. Und Pavlovic verriet beim Politik-Gespräch am Lagerfeuer, dass er in Hamburg früher ab und zu Olaf Scholz im Shisha-Café gesehen habe. "Der ist halt immer krass aufgefallen. Der war halt der einzige immer mit Anzug und Krawatte."

Mit Herrens Rausschmiss sind noch acht Kandidaten im Rennen um die Dschungelkrone übrig. Die 15. Staffel der Reality-Show mit dem vollen Namen "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" entsteht coronabedingt in Südafrika statt wie früher in Australien.

