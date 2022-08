Hier findet das Dschungelcamp 2023 statt

Die Produktion gab bekannt, wo die neue Staffel von ''Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!'' stattfinden wird.

Im Jänner 2023 heißt es wieder: "Ich bin ein Star – holt mich hier raus!". Das Dschungelcamp findet normalerweise in Australien statt. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Sendung in den letzten zwei Jahren erst in Deutschland und dann in Südafrika aufgezeichnet. Jetzt gibt die Produktion bekannt, ob die Stars wieder nach Südafrika reisen werden.

Laut "RTL" kehrt die neue Staffel zu ihrem Ursprung zurück: Die Promis werden für die neue IBES-Staffel wieder in Australien um die Dschungelkrone kämpfen. "Der Dschungel gehört nach Australien und wir werden die Show wieder dort produzieren, wenn das möglich ist", zitiert "Bild" den "RTL"-Unterhaltungschef Markus Küttner.

Was neu ist? Moderator Daniel Hartwich (43) ist nicht mehr dabei und wird von TV-Moderator Jan Köppen (39) ersetzt.