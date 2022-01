Hype um Dschungel-Prinzessin Tara

Die Österreicherin Tara Tabitha punktet nicht nur hierzulande mit ihrer Art.

Power. In der Vergangenheit wurde sie häufig unterschätzt oder gar fehleingeschätzt. Jetzt kann Reality-Sternchen Tara Tabitha (28) vor einem Millionenpublikum zeigen, was in ihr steckt. Gleich am ersten Tag der neuen Staffel von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! konnte sie bei der Prüfung den ersten Stern holen und somit auch bei den Zuschauern punkten.

Tara Tabitha erfreut sich großer Beliebtheit

Liebling. Nicht nur die Österreicher freuen sich für die Wienerin, auch die Deutschen feiern ihre Auftritte. In beliebten Medien wie Bild, Bunte und Spiegel wird sie als „Dschungel-Star“ bezeichnet. Die Blätter widmen Tara gleich mehrere Seiten. Auch auf Instagram ist sie mit Abstand die umjubeltste Teilnehmerin. „Du schaffst es Süße“, schreibt zum Beispiel Cathy Lugner.

Fans. „Tara, du bist eine Hammer-Frau“ oder „Du wirst Dschungelqueen“ lauten nur zwei der zahlreichen weiteren positiven Kommentare unter ihren Postings. Im Camp selbst hat die Dschungelkönigin der Herzen ebenso Anhänger. Filip Pavlovic schwärmte bereits vor dem Start über sie. Während ihrer Prüfung feuerten die Konkurrenten sie an. Ex-Dschungelcamperin Mausi Lugner schätzte ihre Chancen auf den Sieg sehr gut ein. Doch einen darf man auf gar keinen Fall vergessen. Star-Designer Harald Glööckler. Der Gagen-König überraschte bei den Prüfungen ebenso. Hätte man sich von ihm erwartet, dass er hysterisch schreit, wenn es zu ekeligen Aufgaben kommt, so hat man sich getäuscht.

Duell. Durch seine ruhige Art wird Glööckler schnell eine riesige Fan-Gemeinde anhäufen. Kommt es also zum Showdown zwischen Tara und Harald?