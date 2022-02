So heiß ging es im Dschungel-Camp zu

Sex im Hotel, Fummeln unterm Wasserfall: Es ging heiß her die letzten Jahren im Dschungel-Camp!

Dschungel-Gefummel. Auch wenn es dieses Jahr nicht so freizügig zuging, wie die letzten Jahre im Dschungel-Kult-Camp, erinnern wir uns trotzdem an so manch "romantischen Moment" im heißen Dschungel!

In der diesjährigen Ausgabe ging es ziemlich "ruhig" zu. Zwar schien es anfangs so, als würden Tara und Filip zum neuen Pärchen zusammenwachsen. allerdings war das sehr schnell vorbei. Hier kann man weder von Feuer noch von einem kleinen Flämmchen sprechen.

© RTL ×

Highlights

Ob Mausi Lugner, Melanie Müller, Costa Cordalis oder Jay Khan. Alle waren sie da und haben Eindruck hinterlassen.

Melanie Müller, die Dschungel-Königin von 2014, sorgte für einen Schocker als sie von ihren Liebeskugeln erzählte, welche sie die ganze Zeit über trug: „Die hab’ ich immer drinne. Deshalb renne ich ja auch die ganze Zeit hin und her. Ich arbeite ja nicht freiwillig, sondern für die gute Stimmung!“

© Getty Images Melanie Müller erzählte von ihrer "Schmuggelware". ×

Tarzan und Jane

Liebesgeschichte. 2011 spielten die Hormone bei Traum-Paar Jay Khan und Indira Weis verrückt. Die Knutscherei des Liebespaares, unter einem Wasserfall, sorgte für rot angelaufene Gesichter und Hollywood-reife Szenen. Sogar ein Bett mitten im Dschungel wurde für die Verliebten aufbereitet. der Sekt durfte natürlich nicht fehlen. Ob das wohl Fake war oder nicht? Man weiß es nicht.

© Andreas Thelen

Keine Lovestory, Kein Happy End

Pop-Sternchen Gabby-Rinne und der Ex-DSDS-Kandidat Marco Angelini flirteten vor den Kameras als gäbe es kein Morgen. In der Nacht kamen sich die beiden angeblich sehr nahe und Gabby erzählte: „Das war langweiliger, als ich dachte.“ Das war aus mehreren Gründen etwas dreist- Gabby war zu diesem Zeitpunkt vergeben.

© Getty Images Gabby Rinne ×

Dschungelkönig "Adam"

Ein Bild für die Götter. Costa Cordalis war 2004 der erste! Dschungelkönig. Das Gewinner Bild-kultig: Cordalis zeigte sich splitternackt, der Schambereich verdeckt mit einem Blatt.

© S.Menne Costa Cordalis 2004: Der erste Dschungelkönig.

Ersatz-Kandidatin Mausi Lugner turtelte wie wild mit Eike Immel umher, die beiden hatten sich schwer ineinander verknallt und waren kaum zu trennen.

Liebesabenteuer: „I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!“

Überall wird gefummelt. Die Produzenten der britischen Ausgabe des Dschungel-Camps („I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!“) dachten sich daher 2016 etwas aus: Eine Sex-Höhle!

Man stellte den Kandidaten eine Höhle zum "Kuscheln" zur Verfügung. Und diese Höhle wurde für romantische Stunden "intensiv" genutzt.