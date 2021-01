Noch vor dem Finale des Ersatz-Formats "Dschungelshow" am Freitag, steht ein Camper für "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" im nächsten Jahr schon fest.

Wie der Vater, so der Sohn: Der Sänger Lucas Cordalis (53) will im kommenden Jahr bei der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" mitmachen. "2022 werde ich gemeinsam mit euch nach Australien fahren und ins Dschungelcamp gehen", sagte er am Mittwochabend in der Dschungelcamp-Ersatzshow. Sein 2019 gestorbener Vater Costa Cordalis ("Anita") hatte 2004 als erster RTL-Dschungelkönig Fernsehgeschichte geschrieben.

"Ich habe eigentlich immer gedacht: Ein König pro Haushalt reicht", sagte Lucas Cordalis, der mit Reality-Star Daniela Katzenberger verheiratet ist. Aus Respekt vor seinem Vater habe er die Anfragen von RTL, auch in den australischen Dschungel zu reisen, bisher abgelehnt. Aber jetzt sei der Moment da.

Weil der Kölner Privatsender das Dschungelcamp aus Australien wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr absagen musste, läuft derzeit die RTL-"Dschungelshow". Der Sieger hat einen Platz in der Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" im kommenden Jahr sicher.