× Erster Show-Auftritt von Polster nach Not-OP

Toni Polster ist zurück und das an der Seite von Mega-Stars wie Gottschalk, Schöneberger & Co.

Ganz Österreich war besorgt als es unserem Toni in den vergangenen Wochen alles andere als gut erging. Spitalsaufenthalt, Magendurchbruch, Not-OP .. es ging Schlag auf Schlag. Nun geht es 'dem Polster' allerdings wieder blendend wie er kommenden Samstag bei 'Verstehen Sie Spaß?' unter Beweis stellen wird.

Comeback an der Seite von TV-Giganten

Bereits am 23.03 fand die Aufzeichnung der großen Samstag-Abend-Show in Adlershof (Berlin) statt, ausgestrahlt wird diese nun kommenden Samstag (30.03).

Mit dabei neben unserem Toni unter anderem:

Thomas Gottschalk



Beatrice Egli

Sally Özcan

Stephanie Stumph

Erste Einblicke von Polster auf Facebook

Erste Einblicke gibt Polster nun selbst bereits auf Facebook, wo er den Abend der Aufzeichnung in verschiedenen Bildern festgehalten hat.

Man darf also gespannt sein was Polster bei 'Verstehen Sie Spaß?' über sich ergehen hat lassen müssen. Die Sendung wird am Samstag, 30. März um 20.15 Uhr auf ARD, ORF und SRF ausgestrahlt.