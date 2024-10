Erstmals im Internet: Jahrhunderte alte Bibeln von Gutenberg

Gut 2.000 Seiten wurden mit Hilfe einer Hochleistungsmaschine eingescannt.

Zwei historische Mainzer Gutenberg-Bibeln sind vollständig im Internet veröffentlicht worden. Nach monatelanger Digitalisierung könne nun im Online-Portal "Gutenberg Capture" der Johannes Gutenberg-Universität in den Werken geblättert werden, teilte das Gutenberg-Museum am Montag in Mainz mit. Gut 2.000 Seiten wurden dafür an einer Hochleistungsmaschine eingescannt. Die Gutenberg-Bibeln entstammen der Auflage 1453/54, berichtete Kathpress.

Die Bände können demnach als Gesamtdatei und als einzelne Seiten aus dem Internet heruntergeladen werden - oder der Bibeltext online nach Wörtern durchsucht werden. Die beiden Mainzer Bibeln sind zwei von weltweit insgesamt 49 noch erhaltenen Büchern - die meisten sind allerdings einem breiteren Publikum nicht zugänglich. Bisher konnten auch die Mainzer Bände nur in einer besonders gesicherten Schatzkammer des Museums bestaunt werden.